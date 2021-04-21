Mord in der KristallkugelJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 96: Mord in der Kristallkugel
23 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 12
Eine Wahrsagerin hat einen Mord beobachtet - in ihrer Kristallkugel! Alex Rietz und Robert Ritter sind zunächst skeptisch, bis ein alter ungelöster Fall wieder aufgerollt wird.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen