K11 - Die neuen Fälle
Folge 98: Tote sündigen nicht
23 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12
Ein "Party-Guru" wird nach einer ausgelassenen Feier erschlagen aufgefunden. Wie sich herausstellt, filmte er seine Gäste in intimen Situationen. Wurde ihm das zum Verhängnis?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
