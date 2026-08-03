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Kabarett

Isabell Pannagl: Neues aus dem Dachgeschoss

ORF1Folge vom 03.08.2026
Isabell Pannagl: Neues aus dem Dachgeschoss

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Kabarett

Folge vom 03.08.2026: Isabell Pannagl: Neues aus dem Dachgeschoss

58 Min.Folge vom 03.08.2026

Zu heiß zum Denken? Zwischen Hitzekoller und dem ganz normalen Wahnsinn entsteht die beste Comedy. Was haben Schönheitsideale, Mutterschaft und die Angst, im Dachgeschoss als Schnitzel aufzuwachen, gemeinsam? Sie landen alle im Oberstübchen von Isabell Pannagl. Mit scharfen Pointen, jeder Menge Selbstironie und musikalischen Einlagen macht sie das tägliche Chaos zum besten Comedyprogramm. Bildquelle: Hubert MIcan/ORF

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