Kleinkunst aus dem Orpheum Graz: Ermi Oma - HeimsuchungJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 21.05.2026: Kleinkunst aus dem Orpheum Graz: Ermi Oma - Heimsuchung
68 Min.Folge vom 21.05.2026
Markus Hirtler bringt seine Kultfigur Ermi-Oma mit einem neuen Bühnenprogramm zurück. Zum 20-jährigen Jubiläum sucht die Ermi-Oma humorvoll nach dem perfekten Pflegeheim und stellt dabei Fragen zu Qualität, Bewertungen und dem Älterwerden. Mit viel Witz und scharfer Beobachtungsgabe wird die "Heimsuchung“ zum turbulenten Abenteuer. Bildquelle: ORF/Grazer Spielstätten/Markus Wache
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