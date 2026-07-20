Kabarett
Folge vom 20.07.2026: Antonia Stabinger: Angenehm
63 Min.Folge vom 20.07.2026
Kluge Figuren, feiner Schmäh und pointierte Satire über das Leben, Sexualität und den ganz normalen Wahnsinn. Mit ihrem Solo-Debüt "Angenehm" gelingt Antonia Stabinger ein Volltreffer. Humorvoll, furchtlos und gesellschaftspolitisch pointiert schlüpft die Grazerin in ebenso schräge wie kluge Figuren und nimmt weibliche Körperlichkeit, Sexualität und den Alltagswahnsinn mit feinsinniger Satire und viel Schmäh ins Visier. Dafür erhielt "Angenehm" den Programmpreis des Österreichischen Kabarettpreises 2025. Bildquelle: ORF/Agentur Sobieszek/Jasmin Schuller | ORF/Thomas Jantzen
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1