Lydia Prenner-Kasper - Salon LydiaJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 20.08.2026: Lydia Prenner-Kasper - Salon Lydia
70 Min.Folge vom 20.08.2026
Ein humorvollen Seelenstriptease: Das Chaos des Lebens charmant zerlegt und scharfsinnig serviert. Mit viel Wiener Schmäh und treffsicherem Humor lädt Lydia Prenner-Kasper in den "Salon Lydia" – einen Ort voller kabarettistischer Glückseligkeit. In stilvoller Atmosphäre philosophiert sie über die Absurditäten des Alltags, erzählt von den Sonnen- und Schattenseiten des Lebens und nimmt dabei auch sich selbst pointiert aufs Korn. Die Aufzeichnung aus dem Theater Vindobona in Wien verbindet feinsinnige Beobachtungen mit herzhaftem Kabarett. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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