Folge vom 05.12.2025: Kabarett im Turm: Adventkränzchen mit Leo Lukas & Friends
59 Min.Folge vom 05.12.2025
Oh du Fröhliche! So hoch (und so lustig) wurde wahrscheinlich noch nie Weihnachten gefeiert. In einer neuen Ausgabe von "Kabarett im Turm" begrüßen wir einen der bescheidensten Stars der heimischen Kabarettszene: Leo Lukas. Über 1.200 Lieder hat Lukas geschrieben, darunter Hits wie "Als der Kasperl Amok lief", die bereits jetzt in die Kabarettgeschichte eingegangen sind. Gemeinsam mit seinen Töchtern Teresa & Lore Li Lukas sowie Martin Buchgraber verkündet er nun einen familiären Adventabend voller Musik und herrlich lustiger Geschichten über Weihnachten - das wird ein Fest! Bildquelle: ORF/DON’T PANIC/ROBERT PÖCKSTEINER
