Klaus Eckel: Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht
Folge vom 18.12.2025: Klaus Eckel: Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht
Mit Tempo jenseits der Lichtgeschwindigkeit seziert Klaus Eckel die Probleme des modernen Lebens - von Fallstricken der Kommunikation bis zur Suche nach Identität im permanenten Beschleunigungsmodus. Inhalt: Klaus Eckel ist die deutsche Autobahn unter den Kabarettisten. Dabei kennt er auch kein Tempolimit. Die Pause und er haben sich vor Jahren auseinandergelebt. Jetzt hat er bei beim IFES (Institut for Eckel Science) eine unabhängige Studie in Auftrag gegeben, welche eindeutig beweist: Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht. In rasendem Tempo nimmt Klaus Eckel die Probleme des modernen Lebens auseinander – von missglückter Kommunikation über Entscheidungsstress bis zur verzweifelten Identitätssuche im Dauer-Tempo der Gegenwart. Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican