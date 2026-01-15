Alex Kristan: 50 Shades of Schmäh (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 15.01.2026: Alex Kristan: 50 Shades of Schmäh (1/2)
59 Min.Folge vom 15.01.2026
"Das erste Lebensdrittel ist vorbei", sagt der Optimist in Alex Kristan. Und weil sein Tatendurst noch größer ist als der nächtliche Harndrang, schenkt er sich zum 50. Geburtstag ein neues Soloprogramm. Inhalt: Alex Kristan ist 50 geworden, oder wie der Optimist in ihm sagt: "Das erste Lebensdrittel ist vorbei." Und weil der Tatendurst trotzdem immer noch größer ist als der nächtliche Harndrang, nimmt er diesen "Runden" zum Anlass, um sich mit einem neuen Soloprogramm zu beschenken. Denn wenn man sich von heute auf morgen plötzlich in der Zielgruppe 50+ als sogenannter Best Ager wiederfindet, hilft nur Schmäh gegen das Blei in den Beinen und das Silber in den Haaren. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm GmbH/Ulrike Rauch
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