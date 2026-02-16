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Kabarett

Alex Kristan: Jetlag

ORF1Folge vom 16.02.2026
Alex Kristan: Jetlag

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Kabarett

Folge vom 16.02.2026: Alex Kristan: Jetlag

62 Min.Folge vom 16.02.2026

In diesem Programm des Imitationskünstlers Alex Kristan geht es um die volle Erholung im fernen Reiseziel; bzw. um die Fragen, die sich dem Urlaubenden stellen. Wer ist der größere Koffer? Der auf dem Förderband oder der, der im Flieger vor einem gesessen ist? Was tun, wenn auf der Lieblingsliege am Pool regelmäßig ein fremdes Handtuch liegt oder am Gratis-Buffet sich die Leckereien türmen, man aber leider das höchst zulässige Gesamtgewicht der Flip Flops bereits überschritten hat? Eine Lachsalventour für alle, die schon mal Fernreisen gebucht haben. Bildquelle: ORF/Ali Schafler

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