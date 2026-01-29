Kabarett
Folge vom 29.01.2026: Viktor Gernot: Schiefliegen
64 Min.Folge vom 29.01.2026
Herrlich sympathisch erzählt das kabarettistische Multitalent von Ehefrauen und Kindern, die er nie hatte, lügt frech über Begegnungen, die er nie erlebt hat, und verfälscht Lieder und Charaktere nach Lust und Laune. Inhalt: Viktor Gernot auf der Suche nach Lächeln, Grinsen und Staunen: In "Schiefliegen" erzählt er über Ehefrauen, Kinder und Begegnungen, die er nie hatte, verfälscht Lieder, schlüpft in fremde Rollen – und lügt dabei, dass sich die Balken biegen. Wahr oder erfunden? Egal. Schiefliegen ist menschlich – und bei ihm herrlich sympathisch. Musikalisch, kabarettistisch, frech und mit Dauergrinsen. Bildquelle: ORF/televisionair
Altersfreigabe:
0