ORF1Folge vom 29.01.2026
64 Min.Folge vom 29.01.2026

Herrlich sympathisch erzählt das kabarettistische Multitalent von Ehefrauen und Kindern, die er nie hatte, lügt frech über Begegnungen, die er nie erlebt hat, und verfälscht Lieder und Charaktere nach Lust und Laune. Inhalt: Viktor Gernot auf der Suche nach Lächeln, Grinsen und Staunen: In "Schiefliegen" erzählt er über Ehefrauen, Kinder und Begegnungen, die er nie hatte, verfälscht Lieder, schlüpft in fremde Rollen – und lügt dabei, dass sich die Balken biegen. Wahr oder erfunden? Egal. Schiefliegen ist menschlich – und bei ihm herrlich sympathisch. Musikalisch, kabarettistisch, frech und mit Dauergrinsen. Bildquelle: ORF/televisionair

