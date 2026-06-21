Kabarett
Folge vom 21.06.2026: Viktor Gernot: Schiefliegen
64 Min.Folge vom 21.06.2026
Ein Dauergrinsen garantiert: Viktor Gernot mixt Musik, Rollen und Lügen zu bester Comedy. Viktor Gernot auf der Suche nach Lächeln, Grinsen und Staunen: In "Schiefliegen" erzählt er über Ehefrauen, Kinder und Begegnungen, die er nie hatte, verfälscht Lieder, schlüpft in fremde Rollen – und lügt dabei, dass sich die Balken biegen. Wahr oder erfunden? Egal. Schiefliegen ist menschlich – und bei ihm herrlich sympathisch. Musikalisch, kabarettistisch, frech und mit Dauergrinsen. Bildquelle: ORF/televisionair
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