Petutschnig Hons: BauernschlauJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 15.04.2026: Petutschnig Hons: Bauernschlau
66 Min.Folge vom 15.04.2026
Kompromisslos, ehrlich und zum Schreien komisch, so kennt man Petutschnig Hons. Der Kultbauer aus Schlatzing, ist zurück mit seinem fünften Kabarettprogramm. In der Aufzeichnung von "Bauernschlau" aus dem Theater Vindobona in Wien führt Hons einen verbalen Kreuzzug gegen Scharlatane und Betrüger, der Lachfalten im Gesicht der Zuseher und Zuseherinnen hinterlässt. Frei nach dem Motto "Hons oder gor nit!" kritisiert er Politiker sowie Betrüger und philosophiert über den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1