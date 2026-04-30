Andreas Vitasek: AustrophobiaJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 30.04.2026: Andreas Vitasek: Austrophobia
74 Min.Folge vom 30.04.2026
Die Beständigkeit in Person auf Österreichs Kabarettbühnen unterhält wieder großartig in diesem Programm. Als Austrophobiker nimmt Andreas Vitasek die Eigenheiten seiner Landsleute gehörig aufs Korn. Dabei setzt er neben unglaublich präzis gesetzten Wuchteln auch auf abrupte Rythmuswechsel. So gerät er von witzigen Alltagserlebnissen unvermittelt in weltanschaulich-politische Pointen, die einem manchmal das Lachen im Hals ersticken lassen. Bildquelle: ORF/Hoanzl/Udo Leitner
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