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Kabarett

Andreas Vitasek: Austrophobia

ORF1Folge vom 30.04.2026
Andreas Vitasek: Austrophobia

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Kabarett

Folge vom 30.04.2026: Andreas Vitasek: Austrophobia

74 Min.Folge vom 30.04.2026

Die Beständigkeit in Person auf Österreichs Kabarettbühnen unterhält wieder großartig in diesem Programm. Als Austrophobiker nimmt Andreas Vitasek die Eigenheiten seiner Landsleute gehörig aufs Korn. Dabei setzt er neben unglaublich präzis gesetzten Wuchteln auch auf abrupte Rythmuswechsel. So gerät er von witzigen Alltagserlebnissen unvermittelt in weltanschaulich-politische Pointen, die einem manchmal das Lachen im Hals ersticken lassen. Bildquelle: ORF/Hoanzl/Udo Leitner

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