Kaisermühlen Blues (6/12): Das 4. Gebot
Kaisermühlen Blues Staffel 5
Folge 18: Kaisermühlen Blues (6/12): Das 4. Gebot
45 Min. Folge vom 29.07.2025
Rudi Gneisser wird von der Zukunftswerkstatt nach Györ geschickt, um die dortigen Behörden mit dem österreichischen Vordenkertum vertraut zu machen. Joschi eröffnet unter nobler Adresse seine Künstleragentur Alcatraz und Pepi kündigt bei Vysloczil's Immobilienbüro. Sebesta ist ziemlich unglücklich und versucht alles, um wieder nach Steinhof zu kommen.
