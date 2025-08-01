Kaisermühlen Blues (12/12): SchlussakkordJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 5
Folge 24: Kaisermühlen Blues (12/12): Schlussakkord
Folge vom 01.08.2025
Nach einem Zwischenfall im Wasserwerk erhält Gneißer eine allerletzte Chance als Abgeordneter im Bundesrat. Schoitl erhält einen Professorentitel und einen Korb von seiner Mausi-Maus. Leopoldine Turecek hat nämlich genug von Kaisermühlen und tritt eine ausgedehnte Reise an. Trautmann wird befördert und als Abteilungsleiter ins Sicherheitsbüro versetzt. Überglücklich ist Gustl Schimek, denn seine Nancy ist wieder schwanger. Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
