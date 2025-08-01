Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kaisermühlen Blues Staffel 5

Kaisermühlen Blues (12/12): Schlussakkord

ORF2Staffel 1Folge 24vom 01.08.2025
Kaisermühlen Blues (12/12): Schlussakkord

Kaisermühlen Blues Staffel 5

Folge 24: Kaisermühlen Blues (12/12): Schlussakkord

44 Min.Folge vom 01.08.2025

Nach einem Zwischenfall im Wasserwerk erhält Gneißer eine allerletzte Chance als Abgeordneter im Bundesrat. Schoitl erhält einen Professorentitel und einen Korb von seiner Mausi-Maus. Leopoldine Turecek hat nämlich genug von Kaisermühlen und tritt eine ausgedehnte Reise an. Trautmann wird befördert und als Abteilungsleiter ins Sicherheitsbüro versetzt. Überglücklich ist Gustl Schimek, denn seine Nancy ist wieder schwanger. Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

