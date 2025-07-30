Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 19vom 30.07.2025
44 Min.Folge vom 30.07.2025

Vysloczil hat eine Anfechtung der vergangenen Bezirkswahlen durchgebracht, und so muss die Wahl auf Grund eines Formalfehlers in Kaisermühlen wiederholt werden. So stürzen sich die Vertreter sämtlicher Parteien in einen heißen Wahlkampf und selbst Kudrnac kandidiert mit seiner "Liste Kudrnac und Freunde" Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Alfons Haider (Vysloczil) Wolfgang Böck (Trautmann) Walter Langer (Kudrnac) Brigitte Neumeister (Frau Turecek) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Christian Spatzek (August Schimek) Herbert Fux (Sebesta) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

