Kaisermühlen Blues Staffel 5
Folge 21: Kaisermühlen Blues (9/12): Undank ist der Welten Lohn
45 Min.Folge vom 31.07.2025
Kudrnac's Chronik ist endlich von einem Verlag angenommen worden und wird im Bezirksmuseum präsentiert. Als Trautmann ein Hehlertreffen hochgehen lässt, stellt sich heraus, dass Bachmann mit zu den Köpfen der Bande gehört. Er wird in Schubhaft genommen und nach Frankreich abgeschoben. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
