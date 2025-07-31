Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kaisermühlen Blues Staffel 5

Kaisermühlen Blues (9/12): Undank ist der Welten Lohn

ORF2Staffel 1Folge 21vom 31.07.2025
Kaisermühlen Blues (9/12): Undank ist der Welten Lohn

Kaisermühlen Blues (9/12): Undank ist der Welten LohnJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 5

Folge 21: Kaisermühlen Blues (9/12): Undank ist der Welten Lohn

45 Min.Folge vom 31.07.2025

Kudrnac's Chronik ist endlich von einem Verlag angenommen worden und wird im Bezirksmuseum präsentiert. Als Trautmann ein Hehlertreffen hochgehen lässt, stellt sich heraus, dass Bachmann mit zu den Köpfen der Bande gehört. Er wird in Schubhaft genommen und nach Frankreich abgeschoben. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kaisermühlen Blues Staffel 5
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 5

Kaisermühlen Blues Staffel 5

Alle 1 Staffeln und Folgen