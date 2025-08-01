Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kaisermühlen Blues Staffel 5

Kaisermühlen Blues (11/12): Aufsteiger

ORF2Staffel 1Folge 23vom 01.08.2025
Kaisermühlen Blues (11/12): Aufsteiger

Kaisermühlen Blues (11/12): AufsteigerJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 5

Folge 23: Kaisermühlen Blues (11/12): Aufsteiger

44 Min.Folge vom 01.08.2025

Schoitl bekommt auf Intervention seiner Mutter einen Job bei der katholischen Filmkommission, wo er vorwiegend Pornofilme auf ihren unsittlichen Inhalt prüfen muss. Franzi stiftet Verwirrung, indem er behauptet einen Doppelgänger zu besitzen. René erhält einen Brief von Vysloczil, der ihm das Schutzhaus zur Pacht anbietet. Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kaisermühlen Blues Staffel 5
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 5

Kaisermühlen Blues Staffel 5

Alle 1 Staffeln und Folgen