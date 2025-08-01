Kaisermühlen Blues (11/12): AufsteigerJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 5
Folge 23: Kaisermühlen Blues (11/12): Aufsteiger
44 Min.Folge vom 01.08.2025
Schoitl bekommt auf Intervention seiner Mutter einen Job bei der katholischen Filmkommission, wo er vorwiegend Pornofilme auf ihren unsittlichen Inhalt prüfen muss. Franzi stiftet Verwirrung, indem er behauptet einen Doppelgänger zu besitzen. René erhält einen Brief von Vysloczil, der ihm das Schutzhaus zur Pacht anbietet. Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
