ORF2Staffel 1Folge 20vom 30.07.2025
45 Min.Folge vom 30.07.2025

Das Großereignis ist ein Publikumstanz auf dem Schiff Donauwalzer, wo die Kaiser mit ihrem Tanzmeister unter dem Pseudonym Emily und Ernesto auftritt. Franzi verwechselt eine junge Frau im Rollstuhl mit seiner Freundin Hilde aus der Gemeinschaftswohnung und hat in Sandra eine neue Freundin gefunden. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Gerald Pichowetz (Franzi) Brigitte Neumeister (Frau Turecek) Wolfgang Böck (Trautmann) Alfons Haider (Vysloczil) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Roland Düringer (Joschi Täubler) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

