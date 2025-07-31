Kaisermühlen Blues (10/12): Es wär so schön gewesenJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 5
Folge 22: Kaisermühlen Blues (10/12): Es wär so schön gewesen
44 Min.Folge vom 31.07.2025
Schoitl und Gneisser haben endlich eine ihrer Visionen durchgesetzt: Am Schüttauplatz Ecke Moissigasse wird der Verkehr in Zukunft durch eine Ampel geregelt werden. Die Freude hält nicht lange an, denn die Ampel wird falsch montiert. Als sich herausstellt, dass Gneisser für die Planung verantwortlich, wird er aus der Zukunftswerkstatt gefeuert und in die Zentrale der Wasserwerke versetzt. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kaisermühlen Blues Staffel 5
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0