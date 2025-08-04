Kaisermühlen Blues (2/10): LebenslügenJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 6
Folge 12: Kaisermühlen Blues (2/10): Lebenslügen
Pepi Schoitl kauf sich das Doktorat einer russischen Universität. August Schimek lässt sich von Vysloczil ein winziges, desolates Häuschen in einem verwilderten Schrebergarten zu überhöhten Preis andrehen. Gitti Schimek und Trautmann besuchen Ines und ihren neuen Lover im Wohnmobil am Plattensee. Alle versuchen sich das Glück auf ihre Weise einzureden. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Wolfgang Böck (Trautmann) Serge Falck (Pepi Schoitl) Alfons Haider (Vysloczil) Christian Spatzek (August Schimek) Doris Hick (Ines) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Roland Düringer (Joschi Täubler) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
