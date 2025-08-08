Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kaisermühlen Blues Staffel 6

Kaisermühlen Blues (10/10): Die Liebe höret nimmer auf

ORF2Staffel 1Folge 20vom 08.08.2025
Kaisermühlen Blues (10/10): Die Liebe höret nimmer auf

Kaisermühlen Blues (10/10): Die Liebe höret nimmer aufJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 6

Folge 20: Kaisermühlen Blues (10/10): Die Liebe höret nimmer auf

44 Min.Folge vom 08.08.2025

Gneißer ist wieder zum Bezirksrat degradiert und auch Schoitl ist aus der Filmkommission hinausgeworfen worden. Die beiden finden sich als Co-Direktoren des Bezirksmuseums wieder und haben sofort große Pläne. Joschis Sozialhelfer heiratet die Branntweinerin und auch der aus Steinhof entlassene Sebesta findet sein Glück in einem Job bei der Geisterbahn. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Wolfgang Böck (Trautmann) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Christine Schuberth (Branntweinerin) Roland Düringer (Joschi Täubler) Herbert Fux (Sebesta) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kaisermühlen Blues Staffel 6
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 6

Kaisermühlen Blues Staffel 6

Alle 1 Staffeln und Folgen