Kaisermühlen Blues Staffel 6

Kaisermühlen Blues (3/10): Auf krummen Linien

ORF2Staffel 1Folge 13vom 05.08.2025
Kaisermühlen Blues (3/10): Auf krummen Linien

Kaisermühlen Blues Staffel 6

Folge 13: Kaisermühlen Blues (3/10): Auf krummen Linien

45 Min.Folge vom 05.08.2025

Reinhard, der Privatdetektiv, soll im Auftrag von Mutter Schoitl herausfinden, wie weit die Beziehung ihres Sohnes zu der Putzfrau Suntil geht. Sandras Tante aus Tirol kommt und verdreht Kudrnac den Kopf. August zeigt seiner Familie stolz das erworbene Haus und löst allgemeines Entsetzen aus. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

