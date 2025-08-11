Kaisermühlen Blues: Das Jahrtausendbaby (Serienspezial)Jetzt kostenlos streamen
Die Weihnachtshektik in Kaisermühlen wird durch die Jahrtausendwende noch verschärft. Joschi ist mit der Cousine seines Bewährungshelfers davor nach Tunesien geflüchtet. Die Zurückgebliebenen haben vielfältige Aufregungen: Fiasko bei August und Nancy. Pepi und Ines feiern das Fest der Liebe allzu wörtlich und bei Sabine setzten die Wehen ein. Um Punkt 0.00 Uhr bringt sie schließlich das österreichische, ja sogar das europäische Jahrtausendbaby zur Welt. Besetzung: Mit Marianne Mendt (Schimek Gitti) Wolfgang Böck (Trautmann) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Helma Gautier (Vima Gneisser) Serge Falck (Pepi Schoitl) Roland Düringer (Joschi Täubler) Brigitte Swoboda (Koziber) Reinhard Nowak (Reini) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Hilde Sochor (Mutter Schoitl) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Buch: Ernst Hinterberger Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
