Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kaisermühlen Blues Staffel 6

Kaisermühlen Blues (8/10): Missverständnisse

ORF2Staffel 1Folge 18vom 07.08.2025
Kaisermühlen Blues (8/10): Missverständnisse

Kaisermühlen Blues (8/10): MissverständnisseJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 6

Folge 18: Kaisermühlen Blues (8/10): Missverständnisse

45 Min.Folge vom 07.08.2025

Trautmann hilft den Gestettners alle notwendigen Dokumente für die Adoption des kleinen Maurice zu beschaffen. Der Monsignore legt Schoitl nahe, sein Verhältnis zu Johanna Suntil zumindest mit einer Verlobung offiziell zu machen. Bei der Feier kommt es zu einem folgenschweren Skandal. Besetzung : Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Erhard Riedlsperger Wolfgang Böck (Trautmann) Dorothea Parton (Lena) Adi Hirschal (René) Andrea Kiesling (Claudia Gneisser) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kaisermühlen Blues Staffel 6
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 6

Kaisermühlen Blues Staffel 6

Alle 1 Staffeln und Folgen