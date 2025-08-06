Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kaisermühlen Blues Staffel 6

Kaisermühlen Blues (5/10): Der Lauschangriff

ORF2Staffel 1Folge 15vom 06.08.2025
Kaisermühlen Blues (5/10): Der Lauschangriff

Kaisermühlen Blues (5/10): Der LauschangriffJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 6

Folge 15: Kaisermühlen Blues (5/10): Der Lauschangriff

45 Min.Folge vom 06.08.2025

Die Kaiser will ihren Wissensdrang umfassend befriedigen und installiert deshalb Abhörmikrofone in Haus und Hof des Gemeindebaus. Trautmann wird verdächtigt, Informationen an die Unterwelt weitergegeben zu haben und vom Dienst suspendiert. In einem Brief fordert die Turecek 2 Millionen für die Scheidung von Schoitl. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kaisermühlen Blues Staffel 6
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 6

Kaisermühlen Blues Staffel 6

Alle 1 Staffeln und Folgen