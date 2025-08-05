Kaisermühlen Blues (3/10): Auf krummen LinienJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 6
Folge 13: Kaisermühlen Blues (3/10): Auf krummen Linien
45 Min.Folge vom 05.08.2025
Reinhard, der Privatdetektiv, soll im Auftrag von Mutter Schoitl herausfinden, wie weit die Beziehung ihres Sohnes zu der Putzfrau Suntil geht. Sandras Tante aus Tirol kommt und verdreht Kudrnac den Kopf. August zeigt seiner Familie stolz das erworbene Haus und löst allgemeines Entsetzen aus. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kaisermühlen Blues Staffel 6
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0