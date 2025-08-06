Kaisermühlen Blues (5/10): Der LauschangriffJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 6
Folge 15: Kaisermühlen Blues (5/10): Der Lauschangriff
45 Min.Folge vom 06.08.2025
Die Kaiser will ihren Wissensdrang umfassend befriedigen und installiert deshalb Abhörmikrofone in Haus und Hof des Gemeindebaus. Trautmann wird verdächtigt, Informationen an die Unterwelt weitergegeben zu haben und vom Dienst suspendiert. In einem Brief fordert die Turecek 2 Millionen für die Scheidung von Schoitl. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
Kaisermühlen Blues Staffel 6
