Kaisermühlen Blues Staffel 6
Folge 18: Kaisermühlen Blues (8/10): Missverständnisse
45 Min. Folge vom 07.08.2025
Trautmann hilft den Gestettners alle notwendigen Dokumente für die Adoption des kleinen Maurice zu beschaffen. Der Monsignore legt Schoitl nahe, sein Verhältnis zu Johanna Suntil zumindest mit einer Verlobung offiziell zu machen. Bei der Feier kommt es zu einem folgenschweren Skandal. Besetzung : Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Erhard Riedlsperger Wolfgang Böck (Trautmann) Dorothea Parton (Lena) Adi Hirschal (René) Andrea Kiesling (Claudia Gneisser) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
