Staffel 1Folge 3
Folge 3: Die Suche
46 Min.Ab 12
Nellie besucht Janosch zum ersten Mal in der Wohnung seines Adoptivvaters. Zudem ist sie weiterhin auf der Suche nach ihrem Bruder und währenddessen stößt sie auf einen interessanten Hinweis. In der Zwischenzeit will Lisa neue Unterstützer finden.
