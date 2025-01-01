Staffel 1Folge 6
Folge 6: Die Rache
45 Min.Ab 12
Nellie und Tyler platzen in eine hochangespannte Situation hinein und Max muss mit einer schrecklichen Gewissheit klarkommen. Des Weiteren hat Janosch ein klärendes Gespräch mit seinem Adoptivvater und Tyler wird etwas bewusst.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
