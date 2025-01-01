Staffel 1Folge 4
Katakomben
Folge 4: Die Verschwundene
45 Min.Ab 12
Janosch stößt mehreren Menschen vor den Kopf und im Untergrund macht er eine überraschende Entdeckung. Des Weiteren legt sich Tyler mit einem anderen Obdachlosen an und Magdalena besucht ihre demenzkranke Mutter im Pflegeheim.
Katakomben
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
