Staffel 1Folge 2
Die UnsichtbarenJetzt kostenlos streamen
Katakomben
Folge 2: Die Unsichtbaren
46 Min.Ab 12
Nach der Brandkatastrophe auf der Party macht sich Nellie zusammen mit Janosch auf die Suche nach ihrem vermissten Bruder. Währenddessen treffen die beiden auf Tyler und Nellies Mutter nutzt die verheerende Situation für ihre Zwecke aus.
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
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