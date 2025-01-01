Kekserlzeit – Backen mit den Stars
Folge 2: Kekserlzeit mit Toni Faber
23 Min.Ab 6
In der Vorweihnachtszeit glüht bei ATV der Ofen, wenn es heißt: „Kekserlzeit – Backen mit den Stars“. In dieser Folge zaubert Toni Faber seine Lieblingskekse gemeinsam mit Andreas Moravec und Back-Profi Christine Egger. Diesmal: Christstollen.
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4