Kekserlzeit – Backen mit den Stars

Kekserlzeit mit Vera Russwurm

ATVStaffel 1Folge 3
Kekserlzeit mit Vera Russwurm

Kekserlzeit mit Vera RusswurmJetzt kostenlos streamen

Kekserlzeit – Backen mit den Stars

Folge 3: Kekserlzeit mit Vera Russwurm

23 Min.Ab 6

In der Vorweihnachtszeit glüht bei ATV der Ofen, wenn es heißt: „Kekserlzeit – Backen mit den Stars“. In dieser Folge zaubert Vera Russwurm ihre Lieblingskekse gemeinsam mit Andreas Moravec und Back-Profi Christine Egger. Diesmal: Lebkuchen.

