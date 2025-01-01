Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kekserlzeit – Backen mit den Stars

Kekserlzeit mit Arabella Kiesbauer

ATVStaffel 1Folge 5
Kekserlzeit mit Arabella Kiesbauer

Kekserlzeit mit Arabella KiesbauerJetzt kostenlos streamen

Kekserlzeit – Backen mit den Stars

Folge 5: Kekserlzeit mit Arabella Kiesbauer

22 Min.Ab 6

In der Vorweihnachtszeit glüht bei ATV der Ofen, wenn es heißt: „Kekserlzeit – Backen mit den Stars“. In dieser Folge zaubert Arabella Kiesbauer ihre Lieblingskekse gemeinsam mit Andreas Moravec und Back-Profi Christine Egger. Diesmal: Vanillekipferl.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kekserlzeit – Backen mit den Stars
ATV
Kekserlzeit – Backen mit den Stars

Kekserlzeit – Backen mit den Stars

Alle 1 Staffeln und Folgen