Kekserlzeit – Backen mit den Stars

Kekserlzeit mit Toni Polster

ATVStaffel 1Folge 4
Folge 4: Kekserlzeit mit Toni Polster

23 Min.Ab 6

In der Vorweihnachtszeit glüht bei ATV der Ofen, wenn es heißt: „Kekserlzeit – Backen mit den Stars“. In dieser Folge zaubert Toni Polster seine Lieblingskekse gemeinsam mit Andreas Moravec und Back-Profi Christine Egger. Diesmal: Zimtsterne.

