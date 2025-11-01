ORF KIDS Kino: Vom Buch zum FilmJetzt kostenlos streamen
KIDS Kino
Folge 6: ORF KIDS Kino: Vom Buch zum Film
6 Min.Folge vom 01.11.2025
Wie wird eigentlich aus einem Buch ein Film? Dieser Frage geht die neue Ausgabe von "Kids Kino" nach. Wir schauen, wie sich der Film "Die Schule der magischen Tiere 4" vom Buch unterscheidet und was die Autorin der Buchreihe, Margit Auer, davon hält. Und wir befragen den Regisseur Christian Ditter, was ihm bei der Neuverfilmung von "Momo" wichtig war. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0