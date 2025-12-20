Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KIDS Kino

ORF KIDS Kino: Kinderfilmfestival

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 20.12.2025
ORF KIDS Kino: Kinderfilmfestival

ORF KIDS Kino: KinderfilmfestivalJetzt kostenlos streamen

KIDS Kino

Folge 7: ORF KIDS Kino: Kinderfilmfestival

5 Min.Folge vom 20.12.2025

Was macht eigentlich ein Filmfestival aus, welche Filme sind dort zu sehen und was kann man bei einem Filmfestival alles erleben? Diesen Fragen geht die neue Ausgabe von "Kids Kino" beim Internationalen Kinderfilmfestival in Wien nach. Wir treffen den Kinder-Hauptdarsteller des Eröffnungsfilms zum Interview und fragen bei zwei Mitgliedern der Kinderjury nach, was ihre Aufgabe bei dem Festival ist. Wir geben Einblick in das vielfältige und abwechslungsreiche Programm des Festivals und klären, wer dieses Programm zusammenstellt. Und wir schauen uns genauer an, wie die vielen Filme in unterschiedlichen Sprachen für alle verständlich gemacht werden können. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

KIDS Kino
ORF Kids
KIDS Kino

KIDS Kino

Alle 1 Staffeln und Folgen