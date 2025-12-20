ORF KIDS Kino: KinderfilmfestivalJetzt kostenlos streamen
KIDS Kino
Folge 7: ORF KIDS Kino: Kinderfilmfestival
Was macht eigentlich ein Filmfestival aus, welche Filme sind dort zu sehen und was kann man bei einem Filmfestival alles erleben? Diesen Fragen geht die neue Ausgabe von "Kids Kino" beim Internationalen Kinderfilmfestival in Wien nach. Wir treffen den Kinder-Hauptdarsteller des Eröffnungsfilms zum Interview und fragen bei zwei Mitgliedern der Kinderjury nach, was ihre Aufgabe bei dem Festival ist. Wir geben Einblick in das vielfältige und abwechslungsreiche Programm des Festivals und klären, wer dieses Programm zusammenstellt. Und wir schauen uns genauer an, wie die vielen Filme in unterschiedlichen Sprachen für alle verständlich gemacht werden können. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick