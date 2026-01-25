KIDS Kino: Checker Tobi 3Jetzt kostenlos streamen
KIDS Kino
Folge 8: KIDS Kino: Checker Tobi 3
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Spiel- und einem Dokumentarfilm? Was macht einen guten Dokumentarfilm aus und wie wird er überhaupt gemacht? Diesen Fragen geht die neue Ausgabe von "Kids Kino" anlässlich des Filmstarts von "Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde" nach. Wir treffen Tobias Krell, bekannt als Checker Tobi, zum Interview. Dabei verrät er, wie er überhaupt zum Checker geworden ist, wie die Dreharbeiten des neuen Films waren und warum "Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde" eine Mischung aus Spiel- und Dokumentarfilm ist. Und wir zeigen, wie jeder selbst zum Forscher und Entdecker werden kann. Bildquelle: ORF
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