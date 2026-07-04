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KIDS Kino

ORF KIDS Kino: Die Anfänge des Films

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 04.07.2026
ORF KIDS Kino: Die Anfänge des Films

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Folge 9: ORF KIDS Kino: Die Anfänge des Films

6 Min.Folge vom 04.07.2026

Zuhause jederzeit einen Film anschauen oder ins Kino gehen - das ist für uns selbstverständlich. Und auch mit dem Handy einfach ein Video drehen gehört zu unserem Alltag dazu. Aber wie war das eigentlich früher, als die Filmaufnahmen gerade erfunden wurden? Dieser Frage gehen unsere Kinderreporterinnen und Kinderreporter in dieser Ausgabe von "Kids Kino" nach und sind zu Gast im Filmarchiv Austria, der sogenannten Nationalbibliothek des Films. Dort zeigt uns Sammlungsleiter Nikolaus Wostry ganz alte Filme und der Stummfilmbegleiter Gerhard Gruber vertont mit dem Klavier spannende Geschichten. Was das alles mit den Minions zu tun hat? Seht selbst. Bildquelle: ORF

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