Der tödliche Teenager

SAT.1 GOLDStaffel 15Folge 4vom 18.02.2025
Folge 4: Der tödliche Teenager

41 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12

Die 15-jährige Kaleigh Fryer findet ihren Vater am 13. Mai 2010 erstochen in seinem Zimmer auf. Kurz vor dem Mord erfuhr der alleinerziehende Lewy Fryer, dass seine Tochter mit dem sechs Jahre älteren Jay Chiles zusammen ist - und verbot die Beziehung. Doch Kaleigh will mit ihrem Freund zusammen sein, selbst wenn es bedeutet, dass ihr eigener Vater sterben muss...

