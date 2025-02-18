Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 4: Der tödliche Teenager
41 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Die 15-jährige Kaleigh Fryer findet ihren Vater am 13. Mai 2010 erstochen in seinem Zimmer auf. Kurz vor dem Mord erfuhr der alleinerziehende Lewy Fryer, dass seine Tochter mit dem sechs Jahre älteren Jay Chiles zusammen ist - und verbot die Beziehung. Doch Kaleigh will mit ihrem Freund zusammen sein, selbst wenn es bedeutet, dass ihr eigener Vater sterben muss...
Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited