Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 5: Freigang mit Folgen
41 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12
Der 74-jährige Guy Goodman wird tot in seinem Keller aufgefunden. Die Polizei geht von einem Raubmord aus. Die Fingerabdrücke am Tatort ergeben, dass es sich bei dem Täter, um den erst kürzlich aus dem Gefängnis entflohenen Bradley Martin handelt. Gemeinsam mit seiner Freundin Carolyn King befindet er sich mit Goodmans Auto auf der Flucht. Allerdings wissen die Ermittler nicht, ob Carolyn freiwillig dabei ist?
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited