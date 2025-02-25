Vier Morde in vier TagenJetzt kostenlos streamen
Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 6: Vier Morde in vier Tagen
40 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 16
Nachdem Mark Spotz seinen Bruder bei einer Auseinandersetzung erschießt, flieht er gemeinsam mit seiner Freundin Christina Noland. Das Paar befindet sich in einem Blutrausch und ermordet auf der Flucht zwei Frauen, bis sich Christina der Polizei stellt. Auf der Suche nach Spotz finden die Ermittler eine weitere Leiche.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
