Killer Couples: Mörderische Paare

Gier und Liebe

sixxStaffel 15Folge 7vom 26.10.2024
Gier und Liebe

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 7: Gier und Liebe

40 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 12

Im August 2015 verschwinden Jeffrey und Jeannette Navin spurlos. Das Paar hat ein erfolgreiches Unternehmen geführt, doch mit Aussicht auf den Ruhestand wollen sie die Firma verkaufen. Ihr Sohn Kyle arbeitet ebenfalls im Betrieb seiner Eltern und hat gehofft, dass die beiden ihm das Geschäft überlassen werden. Kyle, der drogenabhängig ist, gefällt der Plan seiner Eltern überhaupt nicht, woraufhin er gemeinsam mit seiner Freundin Jennifer Valiente eine schreckliche Tat begeht.

sixx
