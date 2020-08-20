King of Trucks
Folge vom 20.08.2020: Schnäppchenjagd in Kanada
44 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12
Kanada ruft! Marco Barkanowitz und sein Team fliegen über den Großen Teich, um in Nordamerika tonnenschwere Highway-Klassiker einzukaufen. Haben die Kandidaten Hingucker-Potenzial oder gehören sie auf den Autofriedhof? Werkstattchef Adam Szafraniec, Chromspezialist Alessandro “Uli” Diedemann und Holzprofi Sven “Bruno” Köhler trennen mit ihrem Fachwissen die Spreu vom Weizen. Und der Firmenchef hat für seine Mitarbeiter obendrein eine Überraschung parat. In dieser Folge von „King of Trucks“ stehen nicht nur die Lastkraftwagen auf dem Prüfstand.
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Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.