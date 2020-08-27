King of Trucks
Folge vom 27.08.2020: Wild Wild West
44 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12
Ein supercooler Hingucker für Messen und Events: Marco Barkanowitz und sein Team schrauben an einem Fahrzeug mit aufklappbarer Showbühne. Das „Saloon Auflieger“-Projekt entwickelt sich zu einer Herkulesaufgabe: Die Lkw-Profis versetzen in der Werkstatt die Achsen. Das Vehikel wird zudem um zwei Meter gekürzt und mit Holz ausgekleidet. Für diese Aufgabe holen sich die Mechanik-Experten in Cottbus Verstärkung mit ins Boot. Im Hafen von Antwerpen stehen nach der transatlantischen Überfahrt zudem zwei neue Trucks aus Nordamerika zur Abholung bereit.
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Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.