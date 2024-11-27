Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 27.11.2024: Topp, die Wette gilt
45 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12
Die Offenburger Pfandleiher Daniel Lieser und Axel Zoor nehmen in dieser Folge von „Kings of Cash“ einen Spielautomaten mit Kultfaktor in Augenschein. Hält das Gerät, was es verspricht? Azubi Jabez Frisch bedient derweil in Karlsruhe eine Frau, die einen besonderen Ring zu Geld machen will. Alexander Schleicher besucht in Dresden einen Kunden, der eine Goldmünze beleihen möchte. Und im Ruhrpott steht eine Einschulung im Terminkalender. Ein Darlehen würde dabei helfen, das Ereignis gebührend zu feiern. Als Pfand für die Finanzspritze soll ein TV-Gerät dienen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.