Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 21.11.2024: Jackpot oder Fallobst?
44 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Ein Ladenbesitzer ist offenbar in Geldnot. Deshalb möchte der Mann in Offenburg seinen Porsche beleihen. In Karlsruhe muss Lalka Marinova eine Dame mit zu hohen Erwartungen enttäuschen. Daniela Löschner und ihre Mitarbeiterin Marion nehmen im Pfandhaus in Bochum ein Laptop und ein Tablet in Augenschein. Die Geräte haben eines gemeinsam. Die Optik lässt leider zu wünschen übrig. Und in Siegburg steht eine Versteigerung auf der Agenda. Der Wert der Artikel liegt im fünfstelligen Bereich. Aber spielen die Wertgegenstände diese Summe tatsächlich ein?
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Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.